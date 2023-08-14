А если рванет? ЧП произошло в Уссурийске

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске произошло ЧП. По информации жителей, которой они поделились в социальных сетях, на улице Раковская прорвало газовую трубу. Информацию подтвердили в местной администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители Уссурийска заметили странный столб дыма, который быстрым потоком устремлялся вверх. Автор, выложивший видео, отметил, что в воздухе пахнет газом.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, трубу с газом прорвало из-за высокого давления перед пунктом газораспределения.

В 8:21 подачу газа перекрыли. На место выехали специалисты и представители ГО ЧС администрации. Аварийный участок огородили и приступили к восстановительным работам. Уровень предельно допустимой концентрации вещества находится в пределах нормы, никто не пострадал.

Как поделились в мэрии, в детском саду № 3, который находится в двух километрах от порыва, приняли все необходимые меры безопасности.

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