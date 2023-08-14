Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение более 85% потребителей, нарушенное в результате циклона

Фото: пресс-служба АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») третий день подряд продолжают круглосуточный мониторинг за энергообъектами и ликвидируют последствия циклона, который обрушился на край, начиная с 10 августа. Несмотря на сохраняющуюся сложную гидрологическую обстановку и отсутствие проездов в некоторых населённых пунктах, энергетикам ДРСК к вечеру 14 августа уже удалось восстановить электроснабжение более 85 % потребителей.

На подстанции 35 кВ Мелькомбинат в г. Уссурийск сразу после спада уровня воды энергетики ДРСК смогли осуществить детальный осмотр подстанции и дать оценку ситуации. Сейчас потребители от подстанции 35 кВ Мелькомбинат запитаны по нормальной схеме, электроснабжение осуществляется в штатном режиме. На подстанции 110 кВ Студгородок в г. Уссурийск уровень воды пока также не позволяет приступить к осмотру и включению оборудования подстанции. Специалисты продолжают вести наблюдение за энергообъектом. Прогнозируется, что спад уровня воды ожидается в среду, 16 августа. Электроснабжение потребителей от этой подстанции осуществляется по резервной схеме.

К концу дня, 14 августа, в других населенных пунктах основные повреждения на энергообъектах были определены: среди них подтопление, наклон и смыв опор ЛЭП. Для обеспечения электроснабжения потребителей появилась возможность установки дизель-генераторных установок (ДГУ) в добавлении тем, которые энергетики смогли подключить вчера, 13 августа.

На Приморье обрушилась стихия. Фото: пресс-служба АО «ДРСК»

Мониторинг обстановки на энергообъектах продолжается. После схода воды и устранения повреждений энергетики смогут восстановить электроснабжение оставшейся части потребителей Приморья, нарушенное в результате циклона.