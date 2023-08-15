Список получателей льготной ипотеки расширили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воспользоваться льготной программой кредитования в Приморье теперь сможет больше жителей края. Речь идет о программе «Доступная ипотека», список участников которой расширили. Приобрести жилье на льготных условиях можно по ставке 6,1 % годовых при первоначальном взносе за жилплощадь – от 15%. Для покупки подойдет как первичный рынок, так и вторичное жилье.

«Доступная ипотека» действует в Приморском крае с 2018 года. За это время по ней в крае выдано кредитов на 3 миллиарда рублей. Сейчас список участников пополнился новыми категориями – купить жилье на льготных условиях могут ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО и молодые специалисты.

По сообщению специалистов Корпорации развития жилищного строительства, «Доступная ипотека» остается одной из самых востребованных программ в Приморье. Только с начала года преимуществами льготной программы приморцы воспользовались 192 раза, получив займы почти 700 миллионов рублей.

«Больше всего заявок поступает от госслужащих, учителей, медицинских работников, силовиков и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса», – сообщили в ведомстве.

По словам экспертов, программа становится востребованной у семей, в которых начиная с 1 января 2018 года, родился первый ребенок. Подробнее узнать о категории заемщиков и возможности воспользоваться маткапиталом – можно на официальном сайте Корпорации развития жилищного строительства. Оформить заявку на получение ипотеки также можно по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, пятый этаж.

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