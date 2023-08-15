Больницы Приморского края пополнились молодыми специалистами

Молодые медработники устроились в больницы Уссурийска и Находки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коллективы двух приморских больниц усилились молодыми специалистами. В штат пришли работать 17 медиков среднего звена. За каждым из них закрепили опытных наставников, которые будут контролировать, направлять и помогать в трудную минуту.

Еще студентами-старшекурсниками медики проходили практику в больницах. Сейчас же уже приступили к полноценной работе в выбранных медучреждениях. Так, в больнице Уссурийска к исполнению своих обязанностей в августе приступили акушерки, рентгенлаборанты, медицинские сестры. Они работают в женской консультации, акушерском стационаре, хирургическом, рентгенологическом и травматологическом отделениях.

Новым кадрам рады и в городской больнице Находки.

«Медучреждение обеспечило профессиональную переподготовку ребят для обучения по наиболее востребованным в больнице специальностям среднего медперсонала. По договору с Находкинской горбольницей старшекурсники прошли специализацию по направлениям: анестезиология и реанимация, рентгенология, сестринское дело в педиатрии, операционное дело», – рассказ главврач Находкинской горбольницы Андрей Кузьмин.

Специалист также отметил, что медучреждение поддерживает студентов профильных направлений в период учебы, стимулирует успешное освоение программы. Ну и естественно, помогает освоиться в больнице новым молодым сотрудникам.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, за первые шесть месяцев 2023 года на поддержку врачей и медперсонала среднего звена направлено 229 миллионов рублей. «КП-Владивосток» ранее подробно писала, что стимулирующие выплаты положены и наставникам, которые курируют молодых коллег, помогая адаптироваться на новом месте и наработать опыт. В крае реализуется проект «Дистанционное наставничество». Привлечение новых кадров – одна из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

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