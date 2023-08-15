В Приморье в кювет съехал автобус почти с 40 пассажирами

Нескольким пассажирам понадобилась помощь. Фото: Прокуратура Приморского края

Ранним утром 15 августа в Приморье произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт с проезжей части съехал в кювет, некоторым пассажирам понадобилась медицинская помощь. После случившегося прокуратура организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, случилось все в Находке. Автобус перевозил сотрудников одного из предприятий, но неожиданно водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт с проезжей части съехал в кювет.

В салоне кроме водителя находилось 37 пассажиров, по предварительной информации, как минимум пятерым работникам понадобилась медицинская помощь.

Автобус перевозил сотрудников предприятия. Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Находки организовала проверку. Ведомство выяснит, соблюдаются ли законы при перевозке пассажиров, проводился ли предрейсовый осмотр и освидетельствование водителя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.