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НовостиПроисшествия15 августа 2023 2:16

В Приморье в кювет съехал автобус почти с 40 пассажирами

Пять человек пострадали, прокуратура Находки организовала проверку после ДТП
Павел САХАРОВСКИЙ
Нескольким пассажирам понадобилась помощь.

Нескольким пассажирам понадобилась помощь.

Фото: Прокуратура Приморского края

Ранним утром 15 августа в Приморье произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт с проезжей части съехал в кювет, некоторым пассажирам понадобилась медицинская помощь. После случившегося прокуратура организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, случилось все в Находке. Автобус перевозил сотрудников одного из предприятий, но неожиданно водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт с проезжей части съехал в кювет.

В салоне кроме водителя находилось 37 пассажиров, по предварительной информации, как минимум пятерым работникам понадобилась медицинская помощь.

Автобус перевозил сотрудников предприятия.

Автобус перевозил сотрудников предприятия.

Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Находки организовала проверку. Ведомство выяснит, соблюдаются ли законы при перевозке пассажиров, проводился ли предрейсовый осмотр и освидетельствование водителя.

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