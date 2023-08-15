ДРСК напоминает жителям Приморья о необходимости соблюдения правила электробезопасности в паводковый период

Непогода принесла много неприятностей приморцам. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») настоятельно просят жителей края соблюдать правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды! Специалисты отмечают, что от соблюдения этих правил зависят жизнь и здоровье граждан.

Энергетики напоминают, что внутридомовые сети являются собственностью потребителей, поэтому ответственность за их состояние несет сам потребитель. Включение автоматических выключателей в квартирных щитках возможно только после проверки внешнего состояния и исправности внутренней электропроводки с помощью специалистов.

Что нужно делать после спада воды в доме?

– просушить внутреннюю электропроводку, розетки, выключатели, соединительные коробки, электроприборы;

– убедиться, что электрические кабели не имеют контакта с водой;

– не использовать электроприборы рядом с водой;

– не проводить работы с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви.

Фото: АО «ДРСК».

Категорически запрещено!

– приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка (при угрожающем наклоне или падении опор, обрыве проводов).

– самостоятельно устранять повреждения на электросетевом оборудовании.

– проникать в действующие электроустановки и самовольно включать и выключать оборудование.

При обнаружении видимых повреждений энергообъектов звонить по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно).

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