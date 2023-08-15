Во Владивостоке из-за непогоды перенесли косплей-фестиваль с героями комиксов и мифов

Несмотря на изменения дат, хедлайнеры Narga и Aoki приедут во Владивосток. Фото: предоставлено правообладателями Narga и Aoki.

Во Владивостоке перенесли косплей-фестиваль Kawaii Fest (6+), который должен был пройти в приморской столице 26 и 27 августа. Корректировки в план внесла непогода, обрушившаяся на край.

«В связи с драматическими последствиями тайфунов и объявлением в Приморье режима ЧС регионального уровня мы переносим даты нашего мероприятия, так как не считаем для себя этичным его проведение в такой период. Кроме того, последствия подтоплений коснулись некоторых из наших партнеров и потенциальных участников. Поэтому просим с пониманием отнестись к изменениям», – прокомментировали организаторы фестиваля.

Новыми датами проведения фестиваля выбрали 14 и 15 октября, все билеты, заявки и содержание программы – действительны. Изменения также никак не повлияли на приезд главных гостей мероприятия, хедлайнеры Narga и Aoki смогут прилететь в приморскую столицу и поучаствовать в мероприятии.

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