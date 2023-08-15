Восточный экономический форум во Владивостоке объединит спортсменов из 20 стран

Основная программа форума начнется 11 сентября с утреннего забега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке в сентябре с 10 по 13 сентября пройдет восьмой Восточный экономический форум. Традиционно в рамках мероприятия организуют ряд спортивных событий, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей регионального министерства физической культуры и спорта, основная программа форума начнется 11 сентября с утреннего забега «Мы бережем», в котором участники ВЭФ и жители приморской столицы выйдут на пятикилометровую дистанцию на острове Русский. Символом мероприятия станет камчатский кречет.

Восходящие звезды мировых шахмат поучаствую во втором кубке ВЭФ. В дальневосточную столицу приедут индийский вундеркинд Раунак Садхвани и победитель шахматной олимпиады Нодирбек Яккубоев из Узбекистана. Им бросят вызов спортсмен Владислав Артемьев, тренер сборной России по шахматам Михаил Кобалия, победитель Кубка ВЭФ 2022 года Михаил Понкратов.

Также во время ВЭФ состоится матч по го. В парном формате друг с другом сразятся за победу команды из России и Китая.

Лидеры политики и бизнеса сыграют в этапе «Вечерней лиги настольного тенниса». Состоится международный турнир по мас-рестлингу, который пройдет на выставке «Улица Дальнего Востока». Участие в нем примут спортсмены из 20 стран: Китая, Бразилии, Венгрии, Сербии, Египта и других.

Второй год подряд международная регата по академической гребле соберет ведущих спортсменов из России и других стран. Гребцам предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров.

В Амурском заливе пройдут парусные регаты в классах «Плату-25», ORC, «Четвертьтонник», «Картер 30», «Конрад 25Р». Впервые за все время проведения ВЭФ в программы включат Кубок Росси по водно-моторному спорту.

В рамках мероприятия пройдут и турниры по конному спорту, в приморской столице проведу Кубок Росконгресса по конкуру.

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