В августе во Владивостоке временно перекроют часть железнодорожных путей

Об ограничениях рассказали в пресс-службе ДВЖД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на время ограничат движение для автомобилей по некоторым железнодорожным переездам, рассказали в пресс-службе ДВЖД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 17 августа с 22:00 по владивостокскому времени и до 18 августа 6:00 ограничат движение на ж/д переезде в районе улицы Военное шоссе, 1б. Второй запрет введут 21 августа в 22:00, продлится он до 22 августа 6:00. Переехать нельзя будет через рельсы на Стрелочной, 2а, и Снеговой, 92, стр.2.

Как рассказали в пресс-службе, ограничения вводят из-за планового ремонта, во время проведения работ движение будет осуществляться только по одной полосе.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и тщательно планировать свои поездки, учитывая информацию об ограничении движения.

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