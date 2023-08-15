В августе во Владивостоке временно перекроют часть железнодорожных путей

Об ограничениях рассказали в пресс-службе ДВЖД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Владивостоке на время ограничат движение для автомобилей по некоторым железнодорожным переездам, рассказали в пресс-службе ДВЖД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
С 17 августа с 22:00 по владивостокскому времени и до 18 августа 6:00 ограничат движение на ж/д переезде в районе улицы Военное шоссе, 1б. Второй запрет введут 21 августа в 22:00, продлится он до 22 августа 6:00. Переехать нельзя будет через рельсы на Стрелочной, 2а, и Снеговой, 92, стр.2.
Как рассказали в пресс-службе, ограничения вводят из-за планового ремонта, во время проведения работ движение будет осуществляться только по одной полосе.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и тщательно планировать свои поездки, учитывая информацию об ограничении движения.
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