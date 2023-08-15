Приморцам предлагают сделать край самым популярным регионом Дальнего Востока

Для участия в игре нужно установить специальное приложение. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморцев приглашают совершить виртуальное путешествие по Дальнему Востоку и принести победу своему региону. ВКонтакте запустил игру-соревнование «Дальневосточный гранд-тур», участники которой узнают больше о природе, истории и культуре Востока России и смогут получить призы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для участия в игре нужно установить мини-приложение на смартфон и выполнять специальные задания, зарабатывая баллы для одного из дальневосточных регионов. Продлится мероприятие со 2 августа по 6 сентября 2023 года.

Участникам предстоит ответить на вопросы викторины о географии, истории, природе, культуре Дальнего Востока, составить плей-лист, поучаствовать в «Шагах» и выполнить другие задания, за которые будут начисляться баллы. При этом каждый выбирает регион, за который играет и заработанные им очки пойдут в общую «копилку» территории.

Участие в игре примут Приморский край, Амурская область, Забайкалье, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Республика Саха, Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Регионом-победителем станет тот, который в сумме наберет наибольшее число баллов, заработанных играющими за него участниками.

Игроки получат подарки от VKMузыки, СберМаркета, сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ, онлайн-кинотеатра viju и других партнёров.

«С помощью игровых механик мы хотим привлечь внимание пользователей ВКонтакте к истории и культуре Дальнего Востока. Такое виртуальное путешествие в регион не заменит настоящее, но сервис даёт возможность больше узнать о красивейших местах страны. Интересный факт — в 2023 году исполняется 375 лет экспедиции, во время которой исследователь и путешественник Семён Дежнёв открыл пролив между Азией и Америкой. Наше мини-приложение посвящено этому знаменательному событию», – рассказала директор по развитию бизнеса ВКонтакте Евгения Зибарева.

Приморский край является одним из лидеров посещаемости туристами среди регионов Дальнего Востока. За прошлый год сюда приехало больше трех миллионов человек. В первом полугодии 2023 года край посетило больше миллиона туристов. А ведь известно, что большинство людей предпочитают отдыхать в Приморье во второй половине года. Поэтому сейчас ожидается, что гостей будет не меньше 3,5 миллионов.

Отдыхающих край привлекает теплым морем, уникальной природой, многочисленными заповедниками и историческими достопримечательностями. Все лучше в регионе становится и инфраструктура отдыха – появляются новые гостиницы, благоустраиваются пляжи и дороги на популярных туристических направлениях, появляются новые интересные объекты.

«Сейчас мы видим, как сильно растет количество туристов-россиян. Со своей стороны, принимаем участие во всех федеральных проектах по привлечению туристов в край», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко во время встречи с зампредом Правительства России Дмитрием Чернышенко, посвященной развитию туризма на территории края.

«Курс на Восток», в котором Приморье играет ключевую роль, также поможет привлечь в край больше туристов, причем не только из России, но и Японии, Китая, Кореи и других стран.

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