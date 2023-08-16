Приморцы копят на ГАЗель для наших бойцов СВО

Приморцы могут поддержать наших бойцов. Фото: Александр КОЦ

В Приморье всячески поддерживают бойцов СВО, люди шьют парням одежду, отсылают еду и медикаменты, пишут письма. А теперь группа неравнодушных людей, включая родных ребят роты БПЛА 83, собирают нашим защитникам деньги на «ГАЗель». Ребятам нужен гражданский автомобиль для перевозки имущества, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы нашли объявление о продаже «ГАЗели» за 420 тысяч руб. Для автомобиля сумма небольшая, но для покупки его своими силами неподъемная. Даже для сбора она существенная, но если всем собраться, то вполне реально воплотить задумку в жизнь», – пишут организаторы.

На текущий момент неравнодушным людям удалось собрать 215 902,42 рублей. Деньги начисляются Елене Ворониной – жене одного из наших бойцов. Реквизиты: номер телефона: +79147935493 или номер карты: 4817760247947199. Все отсчеты по сбору размещаются в Telegram-канале.

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