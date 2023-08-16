Туристов в Приморье привлекают Миллионка, гребешки и Ливадия

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По данным аналитиков Big Data МТС, чаще всего Приморье едут гости из Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска, Благовещенска и Санкт-Петербурга – на них пришлось почти 47% всего турпотока. Вместе с тем, регион для себя начинают открывать жители Поволжья, центральной России и Северо-Запада: в топ-5 городов по темпам роста интереса к Приморскому краю вошли Йошкар-Ола, Курск, Элиста, Петрозаводск и Мурманск.

Самые популярные у туристов города в Приморье – Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск и Большой Камень. В дальневосточной столице основными местами притяжения туристов оказались «лабиринты Миллионки», Спортивная набережная, остров Русский, форты Владивостокской крепости, Корабельная набережная и торговый центр «Калина молл». «Магнитом» для путешественников стали и различные мероприятия – спортивные игры «Дети Приморья», театральный фестиваль «Мариинский», гастрофестивали мидий, гребешка и минтая.

Среди мест сосредоточения природных достопримечательностей туристы чаще всего выбирают окрестности Находки – Ливадию, Триозерье и Волчанец. На втором месте по популярности у иногородних туристов оказался Хасанский район с его живописными пляжами и бухтами, гребешковой фермой и богатой экскурсионной программой. Замкнул тройку лидеров набирающий популярность Лазовский район – бухты Валентин и Петрова привлекли туристов своими открыточными видами и первозданной природой.

«По данным МТС Travel, в этом году Приморье демонстрирует впечатляющую динамику по росту туристической привлекательности. В первые семь месяцев 2023 года край и вовсе стал лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России. Кроме тех, кто приезжает в Приморье посетить природные и культурные достопримечательности, погрузиться в гастрономическую культуру региона, турпоток обеспечивают и бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для всех гостей Приморья, МТС традиционно модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового летнего отдыха не только в загородных рекреациях, но и в черте городов. Это повышает туристическую привлекательность и позволяет делать отдых более комфортным», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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