На старт, внимание, чистота! – во Владивостоке прошли «Чистые Игры»

30 студентов принялись за уборку территории. Фото: Кристина ХОЛОША

На острове Рикорда прошли уже традиционные для Владивостока «Чистые игры». Участники соревнований помогали в очищении территории от мусора, победители боролись за памятные призы. Подробнее об экологической акции в материале «Комсомольская правда – Владивосток»

День для экологических активистов начался в пять утра, ведь в семь их уже ждал катер для морского путешествия. Остров Рикорда для игр был выбран не случайно – это почти пять квадратных километров лугов и лесов, высоких сопок, скал. Несколько шумных ручьев, тринадцать с половиной километров береговой линии. Уникальные ландшафты, прекрасные пляжи и чистые воды создали идеальную атмосферу игр.

30 студентов разделили на несколько команд. Каждый собранный мешок мусора помогал участником набрать больше очков. Всего за два часа было собрано 600 килограммов бытовых отходов, которые потом увезли во Владивосток для раздельного сбора мусора. Остров Рикорда вернул себе облик памятника природы, а также уютного места для отдыха жителей и гостей Приморья.

Ежегодно мероприятие проходит весело и красочно. С ведущим, баннером, диджеем и подарками от спонсоров мероприятия. В конце игр проходит конкурс на лучшую находку.

«Нам предоставили для уборки целый берег с мусором, который, скорее всего, прибило сюда волнами. Возможно даже из других стран! Видели очень много северокорейских буйков, китайских шампуней и других емкостей из различных стран: из Малайзии, Японии, Вьетнама. Очень понравилась организация игр. Отдельно хочется отметить наличие сортировки мусора по фракциям во время игры-субботника, которую мало где встретишь на подобных мероприятиях. По итогам уборки смогли и покупаться, и погулять. Классно и с пользой провели время!», – делится эмоциями участник игр, Севрюк Даниил.

Ежегодно мероприятие проходит весело и красочно. Фото: Кристина ХОЛОША

Проект «Чистые Игры» в приморье успешно реализуется с 2017 года. За это время было проведено 7 игр во Владивостоке, Лучегорске, Новошахтинске и Сибирцево. В общей сложности в мероприятиях приняли участие около 400 человек, которые собрали более 2000 мешков раздельно собранных отходов и единиц крупногабаритного мусора.

В этом году инициатором проекта выступил Владивостокский государственный университет, организатором Центр подготовки волонтеров ВВГУ при поддержке группы компаний «Slavda».

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