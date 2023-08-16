Удобное нововведение появилось в автобусах приморской столицы

Точки доступа появились в автобусах, следующих по маршруту №15. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Нововведение появилось в автобусах приморской столицы – бесплатный интернет установили в тестовом режиме для жителей и гостей города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первые точки доступа появились в автобусах, которые следуют по маршруту №15 от ТЦ «Изумруд» до Приморского океанариума на острове Русский. В будущем интернет хотят подключить во всех пассажирских транспортах, а также на остановках Владивостока.

Стоит отметить, что регистрация в сети проводится единоразово.

В будущем интернет проведут и в других автобусах. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, что важные изменения произошли и в электротранспорте Владивостока. В городском электропоезде ввели новую систему оплаты. Теперь рассчитываться за проезд жители и гости города могут с помощью единой транспортной карты. Продается она в киосках печатной продукции, на остановочных пунктах и на сайте 100sp.

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