От наводнения пострадал Уссурийский городской музей

Вода здесь поднялась до уровня окон. Фото: Музей Арсеньева

Приморский край очень сильно пострадал из-за тайфуна KHANUN, особенно «досталось» Уссурийску. 11 августа город постепенно начал уходить под воду, а вместе с ним и дома, квартиры и заведения. Среди пострадавших зданий оказался и Уссурийский городской музей. Не смогли остаться в стороне коллеги из Объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева и приехали на помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Когда вода стала подступать, часть экспонатов. Дежурившие всю ночь сотрудники, успели поднять наверх. Еще часть помогли вывезти военные в театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

«Не смогли остаться в стороне. Как только вода сошла, из Владивостока в Уссурийск отправился главный хранитель нашего музея Максим Якупов. Он привёз в помощь коллегам тепловую пушку, которая поможет быстрее просушить полы и стены», – рассказали в пресс-службе Музея Арсеньева.

Также эксперт поделился с коллегами методическими советами по сохранению и реставрации пострадавших предметов музейной коллекции.

Напомним, что в Приморском крае работают пункты приема гуманитарной помощи. С полным списком можно ознакомиться в Telegram-канале правительства.

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