Знаменитая российская певица призвала людей помочь жертвам наводнения из Уссурийска

Уссурийск очень сильно пострадал от наводнений. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Певица Анастасия Алентьева, известная многим под псевдонимом Асия, разместила у себя в социальных сетях призыв помочь людям, пострадавшим от наводнения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Не так давно исполнительница песен «Лампочка», «Любовь с картинки», «Как ты там» и других популярных треков приезжала с концертом в Уссурийск на День тигра. Звезда не смогла пройти мимо беды, с которой столкнулись приморцы.

Певица Асия. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Друзья, мы выступали в замечательном городе Уссурийск. Это был один из душевнейших концертов. Сейчас этот город и большая часть приморского края под водой. Мы связались с администрацией города и попросили реквизиты для гуманитарной помощи», – написала в своих соцсетях Анастасия.

Реквизиты для перевода:

Организация БФ «Сохрани жизнь», ИНН: 2511990217. КПП: 251101001

Расчетный счет: 40703.810.2.50000002985

БИК: 040813608

Банк: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк корр. Счет: 30101.810.00000000608

Номер карты: 2202 2036 0618 9951

Наименование платежа: Добровольно. Потоп. Получатель – Анна Юрьевна П. – учредитель фонда «Сохрани жизнь» города Уссурийск.

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