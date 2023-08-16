Администрация Владивостока обратилась к жителям с важным заявление из-за непогоды

Владивостокцев попросили не отдыхать на побережье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Владивосток вновь обрушилась непогода. По информации синоптиков, за 12 и менее часов в приморской столице выпадет от 15 до 25 миллиметров осадков, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города воздержаться от отдыха на побережье, а также быть внимательными и осторожными, выходя из дома на улицу.

Автомобилистам же необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, и быть более внимательными на участках с низменными точками, где во время непогоды дорожники поднимают решетки ливневой канализации, чтобы вода ушла как можно быстрее.

Напомним, что синоптики Примгидромета предупреждали жителей и гостей края о надвигающейся угрозе в виде тайфуна LAN. О том, какие неприятности принес прошлый вихрь, можно прочитать в нашем отдельном материале.

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