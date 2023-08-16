Экспорт рыбной продукции из Приморья и с Сахалина увеличился на 22%

Данные предоставили эксперты управления Роспотребнадзора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года объем экспортируемой рыбной продукции из Приморья, а также с Сахалина составил около миллиона тонн. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, с начала года на экспорт оформлено 13 229 партий рыбы и морепродуктов общим весом в 956 243 тонны. По сравнению с прошлым годом объем ввозимой в другие страны продукции увеличился на 22%.

Самыми популярными продуктами у стран-импортеров стали минтай, треска и живой краб.

С начала года в Китай завезли 566 337 тонн рыбы и морепродуктов, в Республику Корея – 353 793 тонны, в Японию – 11 826 тонн, в Таиланд – 8 947 тонн, в Нигерию – 7 575 тонн. Всего из Приморья и Сахалина продукцию оформили в 18 стран мира.

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