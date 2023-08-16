Клубы густого дыма заволокли небо над Владивостоком

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Фото: tekegram/dpscontrol_public.

Днем 16 августа жителей приморской столицы встревожили клубы густого дыма. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, горит квартира в жилом доме. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Серую «завесу» заметили жильцы домов на Адмирала Юмашева и поделились видео в социальных сетях. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Информации о пострадавших также нет. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю за подробностями. Комментарии предоставят позже.

«Мы живем в другом подъезде, окно было открыто, и очень сильно начало пахнуть дымом. Мама позвонила в пожарную», – рассказывают обеспокоенные очевидцы в социальных сетях.

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