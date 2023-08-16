В Приморье ДРСК производит анализ повреждений энергообъектов, которые подверглись влиянию паводков

Подстанция 110 кВ Студгородок после затопления. Фото: АО «ДРСК».

Энергетики отмечают, в пик паводка в зоне ответственности компании было подтоплено 198 трансформаторных подстанций, 15 фидеров напряжением 6/10 кВ, а также две подстанции 110 кВ Студгородок и 35 кВ Мелькомбинат в г. Уссурийск. Суммарная мощность погашенных потребителей составляла 12,24 МВт. На момент 12:00 часов 16 августа количество отключенных ТП снизилось со 198 до 35 штук, количество отключенных фидеров с 15 до 2 штук, высоковольтных подстанций с 2 до 1. Суммарная мощность погашенных потребителей снизилась на 10,3 МВт сейчас составляла 1,94 МВт.

Влиянию сложной гидрологической обстановки на объекты ДРСК в Приморье больше всех подверглась подстанция 110 кВ Студгородок в г. Уссурийск. Из-за подъема уровня воды до отметки 2 метров, которая держалась на территории подстанции практически 4 дня (с 12 до 15 августа), было затоплено все основное электрооборудование, включая силовые трансформаторы, силовые выключатели, распределительные устройства, приборы релейной защиты и автоматики и другое оборудование. Энергетики на плавсредствах вели круглосуточный мониторинг энергообъекта. После схода воды, вечером, 15 августа, специалисты сразу же приступили к осмотру подстанции и обнаружили, что ситуация осложнена разливом нефтепродуктов, которые затронули район «Семь ветров» в г. Уссурийск во время паводка. Энергетики обратились за помощью в МЧС для ликвидации мазутных пятен на территории и оборудовании подстанции. В настоящий момент осмотр энергообъекта продолжается, специалисты ждут прибытия пожарного расчета для отчистки подстанции от мазута, но заезды к подстанции на автотранспорте пока все также затруднены. Основная часть нагрузки переведена по сети АО «Уссурийск-электросеть».

Влиянию сложной гидрологической обстановки на объекты ДРСК в Приморье больше всех подверглась подстанция 110 кВ Студгородок. Фото: АО «ДРСК».

Также повреждения энергообъектов зафиксированы в Октябрьском муниципальном округе. В районе села Синельниково-2 на двух линиях, отходящих от подстанции 35/10 кВ Покровка, энергетиками обнаружены порядка 10 смытых опор, отсутствие провода, отсутствие траверс, наклон опор, провисание и обрыв проводов.

В настоящий момент, аварийно-восстановительные работы завершаются в районе сел Новогеоргиевка, Полтавка, Константиновка, где ранее также были зафиксированы подмывы и падения опор. Электроснабжение большей части потребителей в этих населенных пунктах осуществляется от дизель-генераторных установок (ДГУ).

Энергетики на плавсредствах вели круглосуточный мониторинг энергообъекта. Фото: АО «ДРСК».

По окончании работ будет произведена оценка ущерба энергообъектам, нанесенного стихией.

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