В Приморье нашли тело парня, которого смыло потоком воды во время наводнения

Тело нашли в 50-ти метрах от места происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Борисовка отыскали тело 25-летнего местного жителя, которого смыло мощным потоком воды 12 августа во время циклона. Поиски осложнялись неблагоприятными метеоусловиями и значительным затоплением местности. Но полицейским и сотрудникам МЧС удалось отыскать погибшего в 50-ти метрах от места происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Выяснилось, что парень направлялся домой на велосипеде. Его смыло потоком воды во время пересечения подтопленного участка дороги. Изначально специалистам ГО ЧС Усскурийска направили информацию, что пропал ребенок из детского дома, возраст не уточнили. Редакция связалась с поисковым отрядом «ПримПоиск». Там объяснили, что это ошибка и на самом деле погиб совершеннолетний молодой человек. Его подхватил поток воды, и он не смог выбраться.

Напомним, утром 15 августа в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом на встрече с директором департамента оперативного реагирования МЧС России Анатолием Елизаровым заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Введение регионального режима ЧС позволит властям и муниципалитетам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы региона для ликвидации последствий паводков, а также для компенсации ущерба, нанесенного стихией. Кроме того, такая мера дает возможность властям обратиться за помощью федерального центра.

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