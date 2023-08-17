День флага России в Приморье отметят автопробегом

Автопробег начнется 20 августа. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

Праздничные мероприятия в честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации пройдут в разных городах и селах Приморья в августе. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в региональном департаменте внутренней политики, одно из важных мероприятий в честь праздника состоится во Владивостоке. Речь идет об автопробеге, в завершении которого активисты развернут копию российского флага.

Представители департамента уточнили, что праздничный автопробег начнется 20 августа в 12:00. Машины двинутся в путь от мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной и пройдет по маршруту до краевого Дома молодежи на проспекте 100-летия Владивостока, 103.

Помимо этого, во вторник, 22 августа, в дальневосточной столице заработают локальные площадки, выставки с участием молодежи и воспитании военно-патриотических клубов.

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