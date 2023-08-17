«Никто не окажется без внимания»: губернатор Приморья – о поддержке пострадавших от наводнения жителей

Важное заявление президент РФ сделал на совещании с членами Правительства страны. Фото: kremlin.ru.

После обрушившегося на Приморья тайфуна KHANUN президент России Владимир Путин поручил министру МЧС РФ Александру Куренкову и губернатору Приморья Олегу Кожемяко подготовить все необходимые документы для помощи жителям, пострадавшим от наводнений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Вы тогда вместе с Губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите все, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях, и сделать нужно как можно быстрее», – поручил президент.

Глава Приморья отметил, что помощь федеральных властей направят на выплаты жителям, финансирование аварийно-восстановительных работ по дорогам и домам.

«Край серьезно пострадал. Президент дал соответствующее поручение подготовить необходимые документы. В ближайшее время муниципальные комиссии, Правительство края подготовит их. Не везде еще сошла вода, идет оценка ущерба, но в течение следующей недели такие документы подготовим и направим. Никто из людей не окажется без внимания и помощи, для этого на местах работают административные комиссии, которые устанавливают суммы ущерба и оказывают адресную помощь каждому пострадавшему жителю», – добавил Олег Кожемяко.

Напомним, что в Приморье работают специальные комиссии по оценке ущерба, также для поддержки пострадавших в крае ввели специальные выплаты. «Комсомолка» также писала, что от Минвостокразвития регион получит 340 миллионов рублей, чтобы устранить последствия непогоды.

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