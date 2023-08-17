Откачали уколом в сердце: в популярной бухте Приморья врачи спасли утопающего

Врачи смогли привести в чувство человека уколом в сердце. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье на популярном пляже в бухте Триозерье медики успели спасти утопающего. Мужчина отправился купаться, несмотря на плохую погоду, сильные волны потянули его ко дну. Отдыхающие доставили едва живого человека на берег, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Когда медики прибыли на место происшествия, кто-то из людей позаботился о том, чтобы укрыть человека теплым одеялом. По словам очевидцев, врачи смогли привести в чувство человека уколом в сердце, а затем увезли его с собой в карете скорой помощи. Также источник, приближенный к ситуации, рассказал редакции, что человек пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не справился с сильными волнами.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу минздрава Приморья, чтобы узнать подробности случившегося.

«На вызов в Триозерье оперативно выехала бригада скорой помощи, дислоцирующаяся в поселке Врангель. К моменту прибытия бригады мужчина находился в сознании. Отдыхающие, спасшие его из воды, оказали ему первую медицинскую помощь. Пациент был госпитализирован в Находкинскую больницу», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на острове Русский на мысе Тобизина едва не погиб молодой человек. Парень нырнул в воду и сильно ударился о камни. До приезда медиков о нем позаботилась его подруга.

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