Лобовое столкновение автомобилей в Приморье закончилось гибелью человека

Кадрами поделились очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, произошла авария на трассе Владивосток – Хабаровск. На дороге лоб в лоб столкнулись два автомобиля. От мощного удара одна из машин вылетела с проезжей части в кювет.

По чьей именно вине случилось ДТП, пока не ясно. Очевидцы также добавили, что в аварии погиб один человек. На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, видно, что мужчину пытаются откачать.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, чтобы узнать детали аварии, подробности пока не предоставили.

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