«Восточный Порт» приобрел для роддома Находки новую климатическую технику

Кондиционер в роддоме. Фото: АО «Восточный Порт»

Современные кондиционеры появились в родильном доме Находкинской городской больницы (НГБ). В холле, где ожидают приема будущие мамы, новые сплит-системы постоянно поддерживают необходимую температуру и уровень влажности воздуха.

Повысить комфорт пребывания в роддоме его пациенток, улучшить условия работы персонала позволила активная поддержка компании АО «Восточный Порт». С просьбой помочь приобрести кондиционеры для роддома в Фонд «Восточный Порт», реализующий программу социального развития «Здоровье», обратилась администрация городской больницы. Портовики и Фонд оперативно откликнулись на обращение медработников. В сжатые сроки новая климатическая техника была приобретена и установлена в отделении патологии беременности и стерилизационной комнате родильного дома.

«Восточный Порт» – давний друг и надежный партнер Находкинской городской больницы. Только за последнее время портовиками и Фондом был реализован ряд крупных проектов в области здравоохранения. «Восточники» профинансировали ремонт и приобретение оборудования для первичного онкологического отделения, покупку медицинской мебели и техники для урологического и эндоскопического отделений больницы, помогли обновить автопарк и ремонтную базу автохозяйства НГБ, оказали всестороннюю помощь медработникам в период пандемии.

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт».

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