Виновника смертельной аварии в Приморье госпитализировали с переломом позвоночника

Полиция организовала проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции Приморья озвучили детали смертельной аварии, которая произошла минувшим днем на трассе А-370 «Уссури» в Спасском районе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Приморью, 31-летний водитель Subaru Forester ехал со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus RХ 350.

В аварии погиб один человек – 21-летний пассажир Subaru. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал и водитель указанного автомобиля, с переломом позвоночника его доставили в больницу. Амбулаторное лечение назначили и владельцу Lexus RХ 350.

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего примет соответствующее решение.

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