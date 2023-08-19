Дожди и грозы: на затопленный Уссурийск может снова обрушиться непогода

Кратковременные дожди и грозы возможны в Приморье в субботу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 19 августа, на погоду в Приморье будут влиять фронтальные разделы. Несмотря на то, что тайфун LAN задел край лишь по касательной, в разных районах продолжатся осадки. Днем на отдельных территориях возможна гроза. Но непогода не будет бушевать, как предсказывали специалисты в случае неблагоприятного сценария для края. дожди ожидаются кратковременными. Ночью и утром местами туман. При южном, юго-западном умеренном ветре температура воздуха днем составит +22...+33°C.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», во Владивостоке утром местами морось, переменная облачность. Вечером небольшой дождь, возможна гроза. Днем будет дуть ветер южный, юго-западный умеренный, вечером ожидается усиление. Ночью воздух прогреется до +20...+22°C, днем составит +24...+26°C.

В Уссурийске, который сильно пострадал от наводнения, днем осадков не ожидается, а вот вечером – кратковременный дождь с грозой. При южном умеренно ветре столбики термометров покажут +20...+22°C ночью и +28...+30°C – днем.

Хорошая погода в выходной ожидается в приморской Находке.В городе передают перемнную облачность, без осадков. Будет дуть южный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +27...+29°C.

Вода в Амурском заливе прогрелась до +25°C, в заливе Посьета температура составляет+24°C, в бухте Находка чуть прохладнее – до +21°C.

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