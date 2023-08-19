Полицейские уничтожили участок конопли во Владивостоке

Участок обнаружили в городской черте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

56 кустов конопли уничтожили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку. По сообщению пресс-службы УМВД России по Владивостоку, дикорастущие кусты обнаружили в Советском районе города.

Сотрудники полиции призывают жителей столицы Приморья сообщать им об известных местах произрастания наркосодержащих растений, а также о фактах торговли наркотиками. Специалисты предупреждают, что выращивание мака и других сортов наркотических растений чревато уголовным наказанием. Стоит отметить, что владельцы участков земли должны самостоятельно бороться с подобными растениями.

Как ранее писала «КП-Владивосток», в Приморье постоянно проводится профилактическая операция «Мак». Ее главная цель – минимизировать оборот наркотических веществ в крае.

Сообщить о фактах культивирования мака и конопли, а также о тех, кто торгует наркотиками можно в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249 04 91 или либо на номер 02 (с мобильного – 102).

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