Чиновник из Приморья выдал разрешения на строительство на особо охраняемых территориях нацпарка

Чиновник разрешиил строительство на землях нацпарка. Фото: parkbikin.com.

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Пожарского муниципального района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник выдал разрешения на строительство на особо охраняемой территории.

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю, бывшего работника районной администрации обвиняют в превышении должностных полномочий, уголовное дело завели по части 1 статьи 286 УК РФ. Следователи считают, что обвиняемый специально не подготовил запросы в контролирующие инстанции и не убедился в принадлежности территорий, на которых планировалось строительство. В итоге чиновник выдал два разрешения на возведение объектов на землях национального парка «Бикин», которые относятся к особо охраняемым природным территориям.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передали в суд.

В худшем случае экс-чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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