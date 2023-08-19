Магаданская область представит флагманские инвестпроекты на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

Ключевые инвестиционные проекты представит Магаданская область во время выставки «Улица Дальнего Востока», традиционно проходящей в рамках VIII Восточного экономического форума. Экспозиция будет посвящена 70-летию региона. Организатор ВЭФ-2023 – Фонд Росконгресс.

«По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором в стране. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и Павлик. Но активно развиваются и другие направления экономики. Появляются новые проекты в сфере туризма: создается туристический комплекс на острове Завьялова, модернизируется санаторий «Талая». Постепенно улучшается городская среда в Магадане. Для этого дорабатывается в том числе и мастер-план города. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума», – сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Основной павильон Магаданской области будет состоять из трех зон. Первая – зона современного развития области – познакомит посетителей с перспективами развития региона, новыми инвестиционными проектами, строительством горнодобывающих предприятий, инфраструктурных объектов, завершая «городом будущего». Экспозиция дополнена витринами, в которых будут размещены экспонаты, предметы быта коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магаданской области. Гости смогут взаимодействовать с предметами в витринах и прослушать аудиогид.

Вторая – зона интерактивной карты – рассказывает о транспортной инфраструктуре, Магадане и других населенных пунктах, дает информацию по инвестиционным проектам и заповедным местам. В этой же зоне будет демонстрироваться художественная реконструкция промышленного освоения Колымы.

«Сегодня формируется новый образ Магаданской области и Магадана как комфортной среды для жизни и работы, обеспеченной достойной заработной платой, современным жильем, общественными пространствами и необходимой социальной инфраструктурой. Гости региона по достоинству оценят возможности для активного, культурного и оздоровительного туризма», – сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Третья зона павильона расскажет о том, как Колыма становится крупным туристическим центром с комфортной средой для жителей и уникальным инвестиционным потенциалом. Посетителей познакомят с новыми туристическими маршрутами, расскажут об уникальных природных и рекреационных ресурсах. Гости смогут увидеть заповедные зоны, получить сведения о редких видах растений и животных. Проекция «Редкие виды» в зоне «Природные ресурсы» станет дополнением к основной инсталляции, рассказывающей о заповеднике «Магаданский», полуострове Кони и Ямских островах и других.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.