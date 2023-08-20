За сутки в Приморье около 150 домов освободились от воды после дождей

На реках наблюдается спад уровня воды. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, за прошедшие сутки около 150 домов в крае освободились от воды, которая поднялась после сильных ливней. В регионе наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, падает уровень жидкости на реках. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За сутки от воды освободилось 148 жилых домов и 47 приусадебных участков. Просушено 664 здания, жидкость откачали из подвалов 589 помещений. Работы проводят по мере поступления заявлений от местных жителей.

Из города Чита Забайкальского края в Приморье доставили 68 тепловых пушек.

Для борьбы с последствиями удара стихии в регионе сформировали 177 аварийно-восстановительных бригад, к работе привлекли более 1,1 тысячи человек и 275 единиц техники.

Напомним, что в Спасске-Дальнем, спасаясь от наводнения, пожилые супруги застряли на чердаке на девять дней.

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