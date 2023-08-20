Владивостокские Пушкин и Дантес устроили дуэль за гаражами

Кадрами приморцы поделились в соцсетях. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке жители Шилкинской стали свидетелями необычной дуэли между неизвестными мужчинами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях. На кадрах ролика видно, что за гаражами двое мужчин стоят друг напротив друг с орудием в руках, предположительно, с травматами. Спустя несколько секунд раздает выстрел, но был ли кто-то ранен, сказать сложно.

Ситуация не ускользнула от городской полиции. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают личность нарушителей:

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии законодательством».

В ведомстве уточнили, что от жителей какие-либо заявления по этому поводу не поступали.

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