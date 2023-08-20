Ввоз автомобилей из Японии через Владивосток снизился в два раза

Статистику привели в таможне Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

После того, как Япония ввела запрет на поставку в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, таможня Владивостока заметила снижение количество оформляемых на ввоз машин из Страны восходящего солнца. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали редакции в пресс-службе ведомства, с 1 по 8 августа таможня оформила более 8 тысяч автомобилей физическим лицам для личного пользования, в этом периоде пик пришелся на 4 августа – тогда было выпущено более 1 800 машин.

«Сейчас наблюдается снижение. Например, с 9 по 16 августа таможенники выпустили более 4 тысяч автомобилей», – добавили корреспонденту в пресс-службе ведомства.

Напомним, что правительство Японии 28 июля объявило о запрете на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эта мера вступила в силу с 9 августа.

Все перечисленные автомобили занимали в Приморье около 70 % продаж.

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