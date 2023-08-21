Сбитый на острове Русский лис Джек идет на поправку и заводит знакомства в парке «Белый лев»

Лис идет на поправку. Фото: принтскрин видео.

Помните сбитого лиса, которого нашли приморцы на острове Русский? За ним присматривают в парке «Белый лев». После полученных травм лис Джек ослеп на один глаз, но он идет на поправку, теперь он резвится в вольере с песцами и лисом Орео, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

«Не подкармливайте диких животных! Джек стал жертвой таких кормлений и был сбит машиной, выйдя к людям. Давайте беречь природу и зверей вместе!», – обратились к людям сотрудники парка.

Напомним, сбитое животное нашли в июле этого года на острове Русский и доставили в ветеринарную клинику. Оказалось, что вернуться домой, в лес, лис уже не сможет. Оказалось, что у него черепно-мозговая травма, перелом хвостовых позвонков, рваные раны, угнетенное состояние и слепота. После клиники лису стало полегче и его отправили в добрые к специалистам «Белого льва».

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