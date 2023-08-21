Во Владивостоке следователи устанавливают причины гибели мужчины на пляже в районе Седанки

Заведено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на пляже в районе Седанки. Труп 70-летнего человека выловили в море 19 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство», есть вероятность, что местный житель не утонул, а кто-то лишил его жизни, так как обнаружены следы утопления. На месте происшествия проведен осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о подобном трагическом случае. Приморские отдыхающие обнаружили труп мужчины на одном из пляжей бухты Лазурная. Тело выбросило на берег в разгар отдыха на глазах у сотни туристов и местных жителей. При этом многих это даже не смутило, все продолжили купаться как ни в чем не бывало.

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