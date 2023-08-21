Сотни жителей Владивостока остались без электричества 21 августа

Специалисты МУПВ «ВПЭС» уже проводят аварийно-восстановительные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть жителей приморской столицы осталась без света из-за коммунальной аварии. Специалисты МУПВ «ВПЭС» уже проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает «Комсомлольская правда – Владивосток».

В настоящее время без электроэнергии остаются более 60 многоквартирных жилых домов и более 10 социально-значимых объектов по улицам: Казанская, Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина, Стрельникова, Мордовцева, Пологая, Прапорщика Комарова, Семеновская, Фонтанная, Уборевича, Уткинская, Океанский проспект, Перекопский переулок.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Электроснабжение восстановлено по улицам: Пологая, Прапорщика Комарова, Уборевича, Уткинская.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала об одно й из самых крупных коммунальных аварий, в декабре 2020 года после ледяного дождя без света остались более 200 тысяч человек. Максимально было нарушено энергоснабжение около 204 500 человек. К аварийно-восстановительным работам привлекли 86 бригад (336 специалистов и 147 единиц техники)

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