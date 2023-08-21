Приставал к несовершеннолетним: жителю Приморья озвучили наказание за беспредел в самолете

Мужчина буянил будучи пьяным. Фото: Дарья АСЛАМОВА

51-летнему жителю Приморья предстоит отбыть 320 часов обязательных работ за беспредел, который он устроил в марте на борту самолета, летевшего из Хабаровска в Магадан. Мужчину признали виновным в совершении хулиганства на воздушном транспорте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Буйный пассажир изрядно выпил и начал приставать к пассажирам, в том числе к детям. Хватал их за одежду, бил кулаками в спинку кресла, выражался нецензурной бранью. Мешал работе бортпроводников. Своим ненормальным поведением он подверг опасности всех, кто находился в самолете.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Магаданской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 320 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как пассажирки подрались на борту самолёта, летевшего в Минводы.

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