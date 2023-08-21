Мог повторить участь Zuma: в центре Владивостока пожарные спасли ресторан

Пожарные приехали в считаные минуты. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке пожарные в считаные минуты приехали на вызов по адресу Посьетская,23. Там находится известный во Владивостоке ресторан Tbilissimo, где подают грузинскую и итальянскую кухню. По неизвестным причинам, что-то задымилось в вытяжке, пришлось срочно эвакуировать людей и устранять проблему, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Наши читатели поделились с нами фотографиями и видео с места ЧП. Очевидцы сообщают, что огня не было видно, но периодически валил дым из вытяжки. Администрация ресторана предупредила, что на данный момент они не принимают гостей и не осуществляют заказы на доставку.

На данный момент заведение все еще закрыто, всех желающих посетить любимое место оповестят в соцсетях ресторана, когда вновь можно забронировать столик. Тем временем люди выражают благодарность пожарным за их оперативную работу.

«Как страшно, Tbilissimo чуть не повторил судьбу паназиатского ресторана Zuma. Как хорошо, что очаг возгорания нашли сразу и предотвратили трагедию», – пишут местные жители.

Людей быстро эвакуировали. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в декабре 2023 года сгорел дотла ресторан, который стал визитной карточкой города, Zuma. Огонь уничтожил около 500 квадратных метров. Для команды заведения и жителей приморской столицы это был настоящий шок. Сотрудники ресторана обещают, что Zuma обязательно вернется на свое место силы на Фонтанной, а пока жители и гости города могут попробовать любимые блюда на Партизанском проспекте, 44 В.

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