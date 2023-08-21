Синоптики озвучили территории, где в Приморье паводки пойдут на спад, а где вода вновь поднимется

В западной половине края возможно формирование локальных паводков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На реках Приморского края наконец-то стабилизировалась ситуация. Каждый день вода уходит на 2, а то и на 39 сантиметров. Синоптики отмечают постепенное освобождение пойм от подтоплений, но все же в некоторых районах ожидаются выходы воды из низких берегов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Примгидромет».

На данный момент высокие уровни воды при опасных отметках сохраняются в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе. Тем не менее в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается спад воды. 22-23 августа в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури уровни уйдут с опасных отметок.

В связи с прогнозируемыми этой неделе дождями, в западной половине края возможно формирование локальных паводков высотой подъема 0,5-1,5 метра. В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий.

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