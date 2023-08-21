Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток21 августа 2023 6:18

Во Владивостоке закладчик набросился с ножом на человека

Приморец успел снять на камеру момент нападения
Екатерина МАКСИМОВА
Позже местная жительница сняла еще одного такого искателя на видео со своего балкона.

Позже местная жительница сняла еще одного такого искателя на видео со своего балкона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке по адресу Красного Знамени неизвестный набросился с ножом на человека. Подозрительная личность копошилась в кустах и что-то тщательно искала, кто-то из местных сделал «искателю запрещенных сокровищ» замечание, тот вытащил нож, стал размахивать им и угрожать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Обошлось пустыми угрозами, закладчик понял, что его лицо попало на камеру, и ретировался. Никто не пострадал. Позже местная жительница сняла еще одного такого искателя на видео со своего балкона.

По словам местных, близ этого места кто-то напал на пожилую женщину. Ее, якобы всю в крови, госпитализировали на скорой.

«Потом ходила полиция и всех опрашивала, но, как всегда, никто ничего не видел среди белого дня. Так убьют, и никто не заметит», – пишут приморцы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Уссурийске закладчик выбросил с балкона почти 200 граммов наркотиков перед тем, как его задержала полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приморец с крупной партией наркотиков из тайника попался оперативникам ФСБ

Закладчик получал информацию о тайниках через мессенджеры (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.