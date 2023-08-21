Во Владивостоке закладчик набросился с ножом на человека

Позже местная жительница сняла еще одного такого искателя на видео со своего балкона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке по адресу Красного Знамени неизвестный набросился с ножом на человека. Подозрительная личность копошилась в кустах и что-то тщательно искала, кто-то из местных сделал «искателю запрещенных сокровищ» замечание, тот вытащил нож, стал размахивать им и угрожать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Обошлось пустыми угрозами, закладчик понял, что его лицо попало на камеру, и ретировался. Никто не пострадал. Позже местная жительница сняла еще одного такого искателя на видео со своего балкона.

По словам местных, близ этого места кто-то напал на пожилую женщину. Ее, якобы всю в крови, госпитализировали на скорой.

«Потом ходила полиция и всех опрашивала, но, как всегда, никто ничего не видел среди белого дня. Так убьют, и никто не заметит», – пишут приморцы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Уссурийске закладчик выбросил с балкона почти 200 граммов наркотиков перед тем, как его задержала полиция.

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