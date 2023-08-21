Один раз в год: пользователи по всей стране любуются лотосами

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Ежегодно с июля по август туристы отправляются полюбоваться лотосами. В России есть всего несколько регионов, где можно увидеть это растение необычной красоты, и Приморский край – один из них. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов и определили самые посещаемые и «качающие» локации в сезон цветения.

Лотос – реликтовое, занесенное в Красную книгу растение, которому уже более 100 миллионов лет. Этот цветок растет только в воде – дельтах рек, илистых протоках, заводях. Растение очень чуткое, сорванный цветок сбрасывает лепестки через несколько часов, а срезанный бутон – никогда не распустится.

Самым популярным местом, куда жители и гости Приморья приезжают посмотреть на лотосы стало озеро рядом с Артемовской ГРЭС. Отсюда десятки тысяч пользователей чаще всего отправляют фото редкого цветка. Аналитики отмечают рост количества посетителей в этой локации на 14% в сравнении с 2022 годом, а увеличение мобильного трафика почти в два раза.

Вторую строчку рейтинга занимает озеро в поселке Горные Ключи. Нынешним летом возле этого места останавливается больше автомобилистов, а объем передачи данных вырос на 15%. Также в число часто посещаемых вошло озеро в поселке Трудовое, по сравнению с прошлым сезоном абоненты оператора стали приезжать сюда в два раза чаще.

«Цветение лотосов длится недолго, поэтому тысячи людей стараются во второй половине лета насладиться видом этих редких цветов. Многие гости Приморья специально включают в свой маршрут посещение лотосовых озер. Мы постоянно анализируем пользовательскую активность в популярных туристических точках региона и на основе полученных данных прогнозируем рост нагрузки. Наши инженеры включают такие локации в план модернизации телеком-инфраструктуры, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться мобильными устройствами», – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

Аналитики оператора выяснили, что лотосовые озера в Приморском крае заняли второе место в стране по количеству посещений и объему мобильного трафика пользователей. На первой строчке рейтинга – аналогичные локации в Краснодарском крае, которые привлекают 79% потока туристов. Чаще всего жители и гости региона отправляются к озеру близ поселка Белозерный, озеру в станице Старонижестеблиевской и пруду около хутора Свободного.

Всего за период цветения лотосов в текущем сезоне абоненты МегаФона проговорили на берегах озер и прудов свыше 1 млн минут, что равно 1,9 годам беспрерывного общения. Также посетители прокачали 89,7 ТБ данных. Этого объема хватит для загрузки более 7,5 млн фото цветков в социальные сети.

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