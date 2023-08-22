Получил ссадины, вывих и перелом: новые подробности об избиении подростка во Владивостоке

Конфликтом школьников заинтересовались и в прокуратуре. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке завели уголовное дело на 16-летнего подстрока, избившего 15-летнего школьника. Расследование на свой личный контроль взяла прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю, дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По версии следствия, подросток вместе со своими друзьями избил 15-летнего парня. Школьник получил не только ссадины на лице, но и вывих плеча, а также перелом пальца руки.

По статье 213 УК РФ хулигану грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Приморья Владимиру Фомину доложить о ходе проверки и причинах произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все стоят и смотрят: в Приморье избили ребенка при толпе подростков

Во Владивостоке на видео сняли жестокое избиение ребенка его сверстником (подробнее)

«Над ней издевались 6 часов»: мама девочки со сломанным в драке позвоночником раскрыла детали конфликта

Мама девочки из Владивостока, пострадавшей в драке со школьницей, подтвердила перелом позвоночника у дочки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.