«Не вижу системности»: глава Приморья – о ликвидации последствий тайфуна

Губернатор проверил работу специалистов. Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил работу оперативного штаба по ликвидации ЧС в Уссурийске, но остался не совсем доволен. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как отметил глава края, специалисты убирают улицы, жители получают осушительные приборы и гуманитарную помощь.

«Все это есть, но пока не вижу системности и четкого плана-графика. А он позволит видеть масштабы и сроки предстоящей работы. Позже проверим еще раз, как распределяются силы, как ставятся задачи и как все это контролируется», – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что в начале августа на Приморье обрушился тайфун KHANUN, который принес множество неприятностей жителям края. Одним из пострадавших городов стал Уссурийск, где из-за большого количества осадков произошел порыв недостроенной дамбы. С 15 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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