Скачком цен на бензин в Приморье заинтересовалась антимонопольная служба

Жители края неоднократно писали жалобы о повышении цен на топливо. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье повышением на бензин заинтересовалась антимонопольная служба. Жители края неоднократно писали жалобы о скачке цен на топливо, поэтому ведомство направило запросы продавцам нефтепродуктов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, УФАС направила запросы участникам рынка, чтобы те объяснили, по каким причинам резко увеличилась розничная цена на бензин и дизельное топливо в июле-августе этого года.

Представители службы добавили, что, когда они получат необходимые ответы, рассмотрят вопрос о применении мер антимонопольного реагирования к продавцам нефтепродуктов.

А пока в крае повышаются цены на бензин, ввоз японских автомобилей в Россию через Владивосток начал снижаться. Ранее «Комсомолка» писала, что в период с 9 по 16 августа таможенники выпустили более 4 тысяч автомобилей, что в два раза меньше, чем было с 1 по 8 августа.

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