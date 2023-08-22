Полиция предупредила жителей Надеждинского района об опасности

Зверя заметили в селе Раздольное. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Приморье в полицию Надеждинского района обратились местные жители. Люди рассказали, что на территории села Раздольное увидели медведя, сообщили в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После обращения жителей полиция организовала проверку. Для проведения поисков в муниципалитет выехала специальная группа, в которую вошли сотрудники полиции и специалисты охотнадзора.

«С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода на опасный участок лесного массива», – добавили представители ведомства.

Напомним, что зимой этого года косолапый хищник накинулся на пенсионера и растерзал его, однако мужчина смог добраться до дома. Как рассказывала «Комсомолке» внучка пострадавшего, чтобы спастись, ее дедушка притворился мертвым.

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