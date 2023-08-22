Более 35 человек из Владивостока прибыли в самые затопленные районы Приморья

Добровольцев поприветствовал губернатор края. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

Во вторник, 22 августа, губернатор Приморья Олег Кожемяко поприветствовал добровольцев, которые прибыли в Уссурийск, чтобы помочь в ликвидации последствий наводнения. Студенты, волонтеры, общественники, представители власти и военнослужащие приехали из разных районо региона, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Особое внимание уделяйте социальным категориям, женщинам и мужчинам пенсионного возраста. Если есть семьи с инвалидами, многодетные семьи, одинокие матери, то с ними надо работать в первую очередь. Обязательно спрашивайте, нужна ли вода, записывайте все потребности. И всю эту работу, безусловно, делайте по-доброму, с сердцем. Люди должны видеть, что они не одни», – отметил Олег Кожемяко.

Как поделились сами добровольцы, они решили приехать в Уссурийск и помочь жителям сразу, как им стало известно о наводнении. По словам начальника управления развития общественных инициатив администрации Владивостока Сергея Язева, из приморской столицы приехало более 35 человек, которые будут работать в пострадавшей сельхозакадемии и подготовят ее к новому учебному году.

Напомним, что с 15 августа в Приморье после удара стихии ввели режим чрезвычайно ситуации регионального уровня.

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