Жителей Приморья предупредили о подъеме воды в реках региона

Дорожные предприятия и спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. Фото: Министерство ГО ЧС по Приморском краю.

В Приморье 23 августа действует штормовое предупреждение, в связи с этим людей предупредили о подъеме уровня воды в реках на 0,5-1,5 метра. Из-за обильных дождей, которые льют в эту среду и обещают настигнуть край 25 числа, ожидаются паводки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу министерства ГО ЧС.

«В верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 метра. В условиях повышенной водности на отдельных участках ожидается выход уровня рек из берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым и речным стоком», – сообщили в ведомстве.

Дорожные предприятия и спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. Гостей и жителей региона просят соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

Напомним, этот август выдался для Приморья тяжелым, все из-за наводнений. Под воду ушли дома, квартиры, огороды и дороги. До сих пор продолжается ликвидация последствий удара тайфуна KHANUN. Губернатор Олег Кожемяко объявил режим ЧС регионального значения, это поможет привлечь дополнительные деньги и силы на помощь людям, чьи дома и огороды оказались подтоплены.

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