Во Владивостоке жители по колено в воде едут в затопленном автобусе из-за ливней

Затопленные улицы Владивостока. Фото: принтскрин видео.

Утром 23 августа жители Владивостока ехали по делам в затопленном автобусе. Сначала приморцы не поверили, что кто-то мог так начать свой день, когда увидели ролик с людьми, которые стоят в воде в затопленном общественном транспорте. Но в мэрии редакции официально подтвердили, что видео – не фейк, такая ситуация действительно произошла сегодня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы рассказали, что автобус № 82 едва не стал подобием тонущего корабля. В администрации города объяснили, что намочило только пол, сиденья сухие, воду уже откачали и транспорт вновь вышел на линию. Кстати, интересное совпадение: в июне этого года от обильных ливней дождевая вода затопила опять-таки 82-й автобус. Она просочилась сквозь двери, из-за чего пассажиры оказались мокрыми по колено.

Тем временем в городе уже появляются первые машины-утопленники. Парочка таких расположилась в огромной луже у стадиона «Строитель». Местные жители уже сравнивают Владивосток с Венецией и советуют друг другу поберечь авто, припарковав его у дома или в гараже.

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