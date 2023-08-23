Один в кювете, второй без бампера: серьезная авария произошла в столице Приморья

На место аварии выехала скорая помощь. Фото: принтскрин видео.

Во время непогоды во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Кадрами аварии поделились очевидцы в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам жителей города, ДТП случилось в районе Спутника. Что именно произошло, не уточняется, но можно предположить, что автомобили врезались друг в друга. Машина Toyota Mark II вылетела с проезжей части в кювет, возле лееров стоит Toyota C-HR, а рядом – оторванный бампер.

На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи, информации о пострадавших пока нет.

По какой причине случилось ДТП, также не уточняется, но возможно, что из-за сильных ливней, которые нагрянули в Приморье, в том числе и во Владивосток. Напомним, что в краевой столице дорожники подняли решетки ливневой канализации, поэтому просят водителей быть более внимательными во время движения.

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